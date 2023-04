Dall’imbarazzo alla grazia, in meno di 24 ore. La Gazzetta dello Sport non si nasconde e parla chiaro sulla vicenda Lukaku: "È dovuto scendere in campo il presidente federale Gabriele Gravina per evitare all’Italia (sportiva e non) un’ennesima figuraccia al livello internazionale su un tema delicatissimo come il razzismo. Perché le campagne e le belle parole perdono valore davanti a certe decisioni", si legge.

L'imbarazzo nasce dalla Corte d'Appello che da un lato aveva tolto la squalifica alla curva della Juve e dall'altro aveva respinto il ricorso dell'Inter per Lukaku. "Contava ristabilire un po’ di giustizia e mandare un messaggio forte e inequivocabile a tutti i razzisti che ancora frequentano gli stadi italiani", sottolinea la rosea. Lukaku ha ringraziato la Figc prima di immergersi nuovamente sui temi di campo: "Sicuramente la decisione di Gravina gli avrà fatto ritrovare il suo contagioso sorriso, quello con cui era riuscito a entrare subito nel cuore del popolo nerazzurro, aiutato dai gol. Ora deve ritrovare questi ultimi, per garantire al club un posto in Champions a prescindere dalla cavalcata europea. Lo deve al popolo nerazzurro e lo deve a se stesso: per rimanere ancora a Milano, serve un’Inter da Champions e un Lukaku di nuovo determinante".

