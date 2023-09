Lo staff medico dell'Inter non è preoccupato dalle condizioni fisiche di Hakan Calhanoglu, costretto ad alzare bandiera bianca a poche ore dal debutto in Champions League contro la Real Sociedad per un affaticamento all'adduttore della coscia sinistra. Al posto del turco, che nei prossimi giorni verrà rivalutato in vista dei prossimi impegni in calendario, Simone Inzaghi schiererà Mkhitaryan, per una sera regista della squadra. Una scelta che spalanca le porte alla prima titolarità in nerazzurro di Davide Frattesi. Lo riporta Gazzetta.it.