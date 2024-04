Lo scarso spazio trovato fin qui da Buchanan non cambia il pensiero in casa nerazzurra. Ne è convinta La Gazzetta dello Sport che dedica sul proprio sito online un approfondimento sull'esterno canadese arrivato a gennaio all'Inter per 7 milioni di euro più bonus.



La fiducia della dirigenza e dello staff tecnico sulle sue qualità e potenzialità non è cambiata. Inzaghi non ha perso occasione di sottolineare l'impegno e l'entusiasmo di Buchanan durante la settimana e gli allenamenti. Il lavoro svolto ad Appiano ha soddisfatto lo staff dal punto di vista tecnico e atletico. Dopo la certezza matematica dello scudetto forse troverà più spazio e inizierà il vero rodaggio.