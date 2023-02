Verso la Samp e con un occhio al Posto: Inzaghi pensa di riproporre Brozovic al centro dell'Inter domani sera a Genova anche per testare il croato in previsione del doppio confronto con i portoghesi in Champions League. E sarà anche capitano, com'è normale che sia secondo le gerarchie prestabilite. "Con lui in regia, l’Inter è tornata a vivere stabilmente le notti di Champions e ad alzare trofei. Anche se adesso, Brozo non è più insostituibile come un anno fa. Merito di Calha, che si è scoperto regista magico e sapiente - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Così ora Inzaghi studia la soluzione col doppio play, per togliere punti di riferimento agli avversari. Brozo più Calha, con alternanza di posizioni e soluzioni. Per un’Inter che vuole stupire".