Secondo la Gazzetta dello Sport, un dubbio di formazione accompagnerà Simone Inzaghi fino a ridosso dell'euroderby d'andata contro il Milan: Brozovic o Calhanoglu in regia? Con Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan praticamente già padroni dei due ruoli di mezzali, al momento non è dato chi sceglierà il tecnico come regista, proprio perché entrambi, pur con caratteristiche e interpretazioni diverse, stanno dando ampie garanzie. Il croato è tornato il vero Brozo, con geometrie e corsa perpetua, negli ultimi tempi, risultando il catalizzatore del gioco come ai bei tempi, con quelle intuizioni che spaccano la partita come successo a Roma sabato scorso.

Diverso il discorso legato a Calha, che ha tirato la carretta per buona parte della stagione proprio quando il compagno era ai box per infortunio, peraltro dopo un avvio balbettante; il turco, inoltre, ha la motivazione extra della vendetta perfetta contro quel Milan che l'anno scorso ha festeggiato lo scudetto dedicandogli i noti sfottò. "Calha o Brozo, questo è “il problema”. Inzaghi valuta, con serenità. Dopo le ultime prestazioni, a preoccuparsi spera sia Pioli", la chiosa del pezzo.