"È addio tra l'Inter e Brazao". Ci eravamo lasciati così soltanto qualche ora fa, quando la Gazzetta dello Sport rendeva noto l'accordo trovato tra l'Inter e il Santos, club brasiliano con il quale la dirigenza nerazzurra aveva trovato la quadra per il portiere classe 2000: farlo rientrare dal prestito, proprio dal club di Rio de Janeiro, così da risolvere il contratto, in scadenza nel giugno 2025, e lasciarlo libero di legarsi a titolo definitivo con i bianconeri. Nessun incasso dunque dalla cessione del suo cartellino, in cambio però del 30% sulla futura rivendita.

Sembrava tutto fatto, ma l'operazione non è ancora decollata e potrebbe non farlo. La Rosea svela il motivo: "Attualmente il Santos ha il mercato bloccato dalla Fifa per un mancato pagamento a un ex allenatore. La vertenza è stata risolta estinguendo il debito, ma adesso il Governo mondiale del calcio deve 'riattivare' le trattative in entrata del Santos e ha tempo cinque giorni per farlo". Un contrattempo burocratico che può complicare le cose con il club milanese: il mercato italiano chiude difatti tra meno di 48 ore, e senza via libera della FIFA i nerazzurri non libereranno, comprensibilmente, il giocatore. "Gli uomini mercato nerazzurri non vogliono perdere un 'capitale' senza aver almeno garantito il 30% sulla futura rivendita. I margini per arrivare alla fumata bianca ci sono, ma le lancette scorrono inesorabilmente".

