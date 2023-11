Tutti a dire "Inter rosa più profonda del campionato" ed ecco un'altra tegola dopo quella di Pavard. L'infortunio occorso a Bastoni, infatti, sembra essere più grave del previsto: "risentimento al polpaccio destro" recitava ieri il comunicato della Figc. Secondo quanto riportato da Gazzetta, la risonanza ha evidenziato una lesione, seppur di lieve entità. Gli esami dovrebbero essere ripetuti martedì dallo staff dell'Inter per capire l'evoluzione del guaio, ma appare evidente come sia da considerare out almeno per la Juventus. Più facile prevedere un percorso che lo rimetta in sesto per il Napoli, dopo quindi aver saltato anche il Benfica.

E così Inzaghi si ritrova con le rotazioni quasi azzerate, considerando pure un Cuadrado non ancora a posto. Dumfries sarà chiamato agli straordinari, così come De Vrij, Acerbi e Darmian. Resta la carta Bisseck, utile per far tirare il fiato a qualcuno in particolare a Lisbona. L'impalcatura di squadra dà ampie garanzie e va oltre i singoli, incrociando le dita per i prossimi giorni...