La permanenza a lungo termine di Alessandro Bastoni all'Inter, anche dopo la recente scottatura provocata dal mancato rinnovo di Milan Skriniar, è considerata prioritaria in Viale della Liberazione: n tal senso, secondo quanto riferiscono i giornalista di Gazzetta.it, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno già avviato i contatti per sistemare la pratica del prolungamento durante l'incontro avuto con Tullio Tinti, agente anche di Matteo Darmian, che giovedì scorso si è già legato ufficialmente alla Beneamata fino al 2024 con opzione fino al 2025. Basto guadagna poco più di 3 milioni oltre ai bonus e, complice la crescita delle ultime stagioni tra Nazionale e club, vorrebbe arrivare a quota 5 netti più bonus, ovvero un milione meno rispetto a Nicolò Barella e Lautaro Martinez, al lordo i più pagati dello spogliatoio. Da parte sua, la società vorrebbe fermarsi a 4-4,5 più bonus legati alle vittorie e non alle presenze restando nei parametri stabiliti con la UEFA con la firma del settlement agreement. "La pratica va chiusa in primavera, non oltre", sottolinea la rosea.