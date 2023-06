Notizia dell'ultim'ora che riguarda l'Inter. Differentemente come vociferato nelle scorse ore, la missione londinese del direttore sportivo dell'Inter è già iniziata. Piero Ausilio è già a Londra fa sapere la Gazzetta dello Sport che parla di viaggio per incontrare i rappresentanti del Chelsea, incontro che dovrebbe avvenire tra stasera e domani. Si tratterebbe di un primo meeting, non di sicuro risolutivo durante il quale il diesse nerazzurro "verificherà le richieste dei Blues per la conferma del prestito di Lukaku e chiederà informazioni su Koulibaly, Loftus-Cheek e Chalobah, ma al tempo stesso ascolterà le proposte per Onana e Dumfries, i due elementi da tempo nel mirino del club londinese" si legge sulla versione online della Gazza che sottolinea però come le intenzioni dell'Inter siano quelle di trattenere il portiere camerunense, sacrificabile solo in caso di proposta importante: "Diciamo una settantina di milione compresi della conferma del prestito di Lukaku che Inzaghi non vuole perdere".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!