Ci siamo, oggi è la vigilia di Milan-Inter di Champions. La Gazzetta dello Sport sottolinea alcuni fattori che possono determinare, come ad esempio la stanchezza. L'Inter potrebbe essere più stanca del Milan considerando le semifinali di Coppa Italia con la Juve ad appesantire un calendario più fitto dei cugini da aprile a oggi. Peraltro il turnover di Pioli è stato anche molto più massiccio rispetto a quello di Inzaghi. Tra i nerazzurri, Acerbi è stato il più utilizzato, anche più di Brozovic. Imprescindibile anche Darmian dopo il ko di Srkiniar.

E in fatto di pericolosità? Guardiamo i dati sui tiri. "Non è una statistica avanzata ma in un derby così teso - probabile ci siano pochi gol - conta banalmente prendere la porta. E che cosa dicono i numeri? Che l’Inter è molto più centrata. Nell’ultimo mese, con una sola partita giocata più del Milan, ha calciato 38 volte di più: 141 tiri contro 103 (dati StatsBomb e Stats Perform) - si legge -. Differenza non da poco. Lautaro cerca il gol più di tutti: 26 tiri, contro i 17 di Lukaku, secondo dell’Inter. Nel Milan, invece, Giroud non sta bene e si vede: 7 tiri in un mese. Il milanista più pericoloso così è una grande sorpresa: Alexis Saelemaekers. Calcia più di Leao, più di Diaz, più di tutti. Se volete puntare su un marcatore a sorpresa, lui".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!