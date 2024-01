Gruppo al completo ieri alle dipendenze di Inzaghi ad eccezione dell'infortunato Cuadrado e dell'ultimo arrivato Buchanan, tornato in Belgio per sistemare le ultime pendenze burocratiche del suo trasferimento in Italia.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, l'allenatore nerazzurro può così pianificare la meglio i prossimi impegni tra campionato e Supercoppa: previste rotazioni mirate per ottimizzare le energie. A Monza dovrebbe tornare Dimarco dall'inizio, dopo l'ingresso in campo a gara in corso contro il Verona. Evviva l'abbondanza.