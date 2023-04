"Hakan Calhanoglu è tornato a lavorare sul campo e già questo potrebbe portare un minimo di speranza per la Champions. Non, però, per il match di martedì a Lisbona". Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, è da escludere la convocazione del turco per martedì: l'obiettivo è riaverlo per il ritorno del 19 a San Siro. Sarebbe un rischio troppo alto accelerare il recupero. L’Inter oggi e domani mattina lavorerà ancora ad Appiano, prima di partire nel pomeriggio alla volta del Portogallo.