La Gazzetta dello Sport oggi prova a sfatare il mito di Antonio Conte definito come catenacciaro. Secondo quanto riferisce la rosea, anzi, il lavoro del tecnico leccese, in tutta la sua carriera da quando è in panchina, parte proprio dal voler allestire un attacco che sappia incidere, per poi progressivamente inserire i tasselli corretti negli altri reparti, senza tralasciare la ricerca dell’equilibrio e una fase difensiva accurata.

L'ultimo esempio è proprio quello che riguarda l'Inter della stagione attuale, con Conte che era partito con Hakimi e Perisic sugli esterni, un trequartista e due punte, per poi tornare leggermente indietro visti i troppi gol incassati, approdando infine nuovamente a una veste più offensiva con il recupero di Eriksen e l'adeguamento di Perisic. Come sottolinea la Gazzetta, anche nelle precedenti esperienze l'allenatore non era stato avaro verso la fase offensiva. A Bari praticava uno spregiudicato 4-2-4, alla Juve praticava un 3-5-2 di qualità, al Chelsea era partito con la difesa a quattro e poi vinse il campionato con un 3-4-2-1 che faceva risaltare la classe dei vari Fabregas, Willian, Pedro, Hazard e Diego Costa. "Nella sua prima Juve gli attaccanti avevano bisogno di supporto, così il tecnico chiedeva pressione alta, intensità e tanti uomini ad attaccare l’area: e quella squadra giocava un calcio aggressivo, arrembante, divertente - ricorda la rosea -. Un calcio che però sarebbe poco adatto all’attuale rosa dell’Inter. Lukaku e Lautaro amano gli spazi e Conte li crea abbassando il baricentro e costruendo un impianto che possa esaltare le loro qualità sia nella conclusione sia nella preparazione a beneficio dei compagni. Il catenaccio è decisamente un’altra cosa".

