Francesco Acerbi non si gioca solo l'ultima fetta del campionato, ma anche la permanenza all'Inter. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il difensore sa che adesso anche il suo futuro è in bilico dopo i fatti di domenica scorsa.

Stamattina, alle 10, il difensore sarà collegato in videoconferenza da Appiano Gentile con il procuratore Giuseppe Chinè per dare la sua versione dei fatti. Al suo fianco ci saranno anche Beppe Marotta e l'avvocato Angelo Capellini.

Nessuna retromarcia è prevista: Acerbi continuerà a negare di aver mai proferito insulti razzisti verso Juan Jesus. Come racconta anche la Gazzetta, il nerazzurro ha visto e rivisto più volte (con i legali) anche i filmati del diverbio ed è convinto di poter dimostrare come nelle parole rivolte al brasiliano non ci fosse alcun intento discriminatorio. E questo nonostante la stessa società nerazzurra, che pure lo accompagna in questa vicenda, abbia provato a studiare con lui una strategia alternativa nei giorni scorsi, anche dal punto di vista comunicativo.

Poi, dopo la chiusura della vicenda, si tireranno le somme. Un lungo stop di Acerbi potrebbe indurre l'Inter a interrompere il rapporto nonostante il contratto fino al 2025: il club, storicamente in prima linea nella lotta al razzismo e alle discriminazioni, non vuole macchie.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!