Dopo l'assoluzione di Acerbi, il Napoli ha deciso che "non aderirà più a iniziative di mera facciata delle istituzioni calcistiche contro il razzismo e le discriminazioni, continueremo a farle da soli, come abbiamo sempre fatto, con rinnovata convinzione e determinazione". Questo quanto si legge in uno stralcio del duro comunicato diramato in giornata dal club azzurro (RILEGGI QUI).

Come ricorda La Gazzetta dello Sport, però, la mancata adesione di una società a una campagna promossa dalla Lega Serie A non comporta sanzioni o conseguenze. Se dunque sabato contro l'Atalanta gli azzurri non metteranno la patch "Keep racism out" sulle maglie, la fascia del capitano speciale, il video sui maxischermi e così via, non sono previste multe.

