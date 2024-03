Nessuna squalifica per Francesco Acerbi, assolto dal Giudice sportivo dopo l'accusa di presunte offese razziste avanzata da Juan Jesus dopo Inter-Napoli. Una decisione che, tenendo conto del Codice di giustizia sportiva, "è piuttosto indiscutibile" secondo La Gazzetta dello Sport, vista l'assenza di prove a riguardo.

C'è anche un altro dettaglio non di poco conto che viene ricordato dalla rosea: la vicenda si chiude qui perché Juan Jesus non potrà fare ricorso. Il brasiliano infatti "non è parte di questo procedimento e il fatto che sia stato gestito interamente dal Giudice Sportivo - al netto delle indagini "appaltate" alla Procura federale - impedisce qualsiasi forma di ricorso", viene sottolineato.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!