Arrivano conferme anche dall'Inghilterra riguardo ai possibili sviluppi della trattativa per Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato dall'Evening Standard, infatti, l'Inter ha presentato un'altra offerta del valore di 25,7 milioni di sterline (circa 30 milioni di euro), a fronte di una richiesta di 40 (oltre 46 milioni di euro).

Manca un'offerta scritta, ma i dialoghi sono costanti e per ora "Big Rom" ha respinto sia la Juventus che l'Al-Hilal. "Lukaku è disposto a sacrificare quasi 1 milione di sterline a stagione in stipendi per assicurarsi che il suo ritorno in Italia vada a buon fine", riporta ancora l'Evening Standard.