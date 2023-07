Il futuro (imminente) di Romelu Lukaku sarà al Chelsea. Dopo la rottura con l'Inter e i colloqui con la Juventus, l'attaccante belga farà ritorno ai Blues per l'inizio del ritiro, ma non volerà con la squadra di Pochettino alla volta degli Stati Uniti: come verificato dai colleghi di TalkSport, infatti, Big Rom non parteciperà ala tournée negli USA, in attesa di capire quale maglia dovrà indossare nella prossima stagione.

