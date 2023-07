Sono ore caldissime per il futuro di Romelu Lukaku, che martedì tornerà ad allenarsi con il Chelsea. Come riportato dal Telegraph, il calciatore lavorerà da solo, restando comunque nella lista dei calciatori in attesa di nuova sistemazione. A questo punto la Juventus resta la probabile destinazione di Big Rom e gli stessi Blues non ne sono entusiasti, visto che avrebbero voluto archiviare la pratica già questo week-end, mentre i bianconeri hanno bisogno di finalizzare prima la cessione di Dusan Vlahovic al Paris Saint-Germain. Il Chelsea spera comunque di risolvere la questione entro due settimane e mezzo, ovvero entro la partenza per la tournée negli Stati Uniti.

Nel frattempo per Lukaku c'è anche da risolvere la questione Roc Nation, che dopo questa scomoda vicenda potrebbe decidere di chiudere il rapporto con l'attaccante belga. Intanto l'attaccante continuerà a lavorare con l'avvocato Sebastien Ledure per trovare una sistemazione, molto probabilmente a Torino sponda bianconera.