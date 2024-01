Il futuro di Anthony Martial sarà ancora in Premier League e al Manchester United. L'attaccante francese, in scadenza nel 2024 ed accostato anche all'Inter come potenziale innesto low cost per la prossima stagione, rinnoverà il suo contratto con i Red Devils nelle prossime settimane. Lo riferiscono i colleghi di Sky Sports UK, togliendo di fatto dal mercato il nome del classe '95.

