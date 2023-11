Arrivano dal portale specializzato FootyHeadlines le prime indiscrezioni su quella che sarà la terza maglia dell'Inter per la stagione 2024-2025. Diverse le novità in cantiere, a partire da una versione del celebre 'baffo' della Nike orientata verso l'alto rispetto alle consuetudini e al colore giallo oro che andrà ad accompagnarsi al blu e al blu scuro, o per meglio dire University Gold/Blackened Blue/Lyon Blue, in base alla denominazione ufficiale.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!