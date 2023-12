Puntuale come ogni anno, è arrivata la classifica dei migliori 100 giocatori per il 2023 stilata dal magazine britannico FourFourTwo. A trionfare è il bomber del Manchester City Erling Braut Haaland, che precede Jude Bellingham ed Harry Kane. Per trovare il primo rappresentante della Serie A bisogna scendere fino alla posizione numero 14, occupata dall'attaccante del Napoli Victor Osimhen. Al 19esimo posto c'è Rafael Leao del Milan, mentre il primo giocatore dell'Inter, il capitano Lautaro Martinez, si trova soltanto in 34esima posizione. Soltanto altri due i giocatori nerazzurri citati: posizione numero 75 per Hakan Calhanoglu, mentre Marcus Thuram è classificato all'89esimo posto.

