Allenamento mattutino ad Appiano Gentile. Scarico per i calciatori impegnati contro il Benfica, normale seduta per tutti gli altri, compreso Denzel Dumfries, che quindi prenderà normalmente parte alla trasferta di Napoli. A parte invece Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni. Il francese tornerà tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024; per quanto riguarda il difensore italiano, invece, è prematuro parlare di una sua convocazione contro gli azzurri, anzi probabilmente rientrerà in lista nella successiva sfida di campionato contro l’Udinese.

