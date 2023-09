Questa sera l’Inter di Simone Inzaghi scenderà in campo a San Siro per affrontare il Sassuolo, match valido per la sesta giornata di Serie A. I nerazzurri hanno fin da subito dichiarato l’obiettivo della seconda stella, come dimostrato anche dal mercato estivo (giocatori esperti ma anche giovani già ‘pronti’).

Ma la società non guarda solo al presente, secondo le ultime indiscrezioni, in Viale della Liberazione starebbero pensando alla creazione di una seconda squadra per la Lega Pro (La Juventus ha adottato questa politica sui giovani qualche anno fa, l’Atalanta invece quest’anno: le uniche due al momento).

L’Inter Primavera per quest’anno ha deciso di dare continuità ai propri giovani, ad eccezione di alcuni piccoli acquisti per l’Under 17/18 (ad esempio Hugo Humanes Gomez e Dilan Zarate). Diversi ragazzi dell’annata scorsa invece sono andati in prestito a giocare in C e in D, ed è proprio con quest’ultimi che si andrebbe a formare buona parte della rosa U23.

I passaggi per la creazione della squadra U23 non sono immediati, infatti ci sono alcuni parametri da rispettare. Innanzitutto il club dovrà disporre di infrastrutture adeguate e soprattutto uno stadio omologato per la Serie C. Ci sono già alcune idee su alcuni stadi dove giocherà la seconda squadra:

- Stadio città di Meda, dove attualmente gioca il Renate;

- Stadio Ferruccio di Seregno, dove attualmente gioca il Como Women;

- Stadio Breda, dove attualmente giocano Pro Sesto e Inter Women.

- Come ultima opzione (attualmente) il campo sintetico di Interello.

Successivamente, è necessario trovare un posto disponibile per l’iscrizione al campionato, l’Atalanta l’anno scorso è riuscita a registrarsi grazie al fallimento del Siena. Dunque, sarà necessario sfruttare - se ci saranno - gli slot disponibili lasciati da società che eventualmente non riuscirebbero a sostenere i costi della Lega (i costi sono intorno ai due milioni di euro). In alternativa, vedendo che diverse società di Serie A potrebbero attuare questa strategia, la Serie C potrebbe aumentare il numero di gironi da tre a quattro o quantomeno allargare il numero di società in ogni girone.

L’Inter è pronta a fare questo passo in avanti per aprire le porte verso un futuro sereno.

Mattia Barzaghi

