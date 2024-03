Seduta mattutina ad Appiano Gentile. Yann Sommer - come appurato da FcInterNews.it - si è allenato quest’oggi, come già accaduto ieri, con i compagni di squadra. Lo svizzero è quindi recuperato e spetterà a Simone Inzaghi decidere se schierarlo o meno contro l’Empoli.

Personalizzato sul campo per Juan Cuadrado e Marko Arnautovic, interno per Stefan De Vrij. Tutti e tre i giocatori puntano Udine, altrimenti sarà per Inter-Cagliari. Domani seduta pomeridiana seguita da ritiro, col mister nerazzurro che non comparirà né in conferenza stampa, né davanti ai microfoni di InterTV.

