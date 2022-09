Eddie Salcedo è sempre più vicino a lasciare l'Inter per vivere un'esperienza in prestito in Serie B. Proprio in questi minuti è in corso un summit tra gli agenti del classe 2001, al lavoro per sistemare gli ultimi aspetti del passaggio dell'attaccante dai nerazzurri al Bari. Operazione in fase di definizione, resta da sciogliere un ultimo nodo legato a un eventuale diritto di riscatto e controriscatto a favore dei nerazzurri, anche se il prestito secco sembra la soluzione più probabile.