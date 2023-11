Pomeriggio libero per (quasi) tutti i calciatori dell’Inter. I nerazzurri infatti sono rientrati solo verso mezzogiorno da Salisburgo, dove hanno pernottato come da programma, vista l’impossibilità di ripartire subito dopo la partita di Champions (come avviene normalmente). Niente allenamento per loro, ma qualche ora libera da trascorrere come meglio credono concessa da Inzaghi. Da domani si penserà quindi al Frosinone. Tuttavia, come appurato da FcInterNews, c’è qualcuno che ha lavorato in mattinata nel centro sportivo nerazzurro. Si tratta di Cuadrado, che spera di rientrare presto in gruppo per poter così strappare una convocazione dopo i problemi di queste settimane.

