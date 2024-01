Carico per chi ha giocato contro il Monza, normale seduta per tutti gli altri. Rosa completa per Simone Inzaghi ad eccezione ovviamente di Juan Cuadrado. Domani - secondo quando appreso da FcInterNews - giornata libera per tutti. Martedì mattina la ripresa degli allenamenti prima della partenza per Riad. La squadra partirà per l'Arabia Saudita nel pomeriggio di dopo domani.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!