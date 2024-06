Il 22 luglio, salvo imprevisti o cambi di programma, è una data cerchiata in rosso in Viale della Liberazione. È infatti previsto il lancio ufficiale della nuova maglia Home stagione 2024/25, attesissima, la prima nella storia dell'Inter con le due stelle sul logo. E, da non trascurare, con il tricolore sul petto.

Un lancio che come di consueto coinvolgerà tutti i canali di comunicazione del club e anticiperà l'inizio della vendita ufficiale negli store fisici e online, sia nerazzurri sia Nike.

