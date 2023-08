Dopo la deludente trattativa con l'Udinese, saltata mentre già si stava preparando ad affrontare in bianconero la nuova stagione, Giovanni Fabbian lunedì prossimo diventerà un giocatore del Frosinone, il progetto al momento ideale per garantirgli continuità di impiego. E in gialloblu il centrocampista classe 2003 si trasferirà in prestito. L'unica domanda è: quale club lo presterà, Inter o Bologna? Domenica è infatti previsto un incontro tra nerazzurri e felsinei per capire se gli emiliani vorranno affondare il colpo, acquistando il cartellino di Fabbian alle stesse condizioni dell'Udinese: 4 milioni di euro con recompra per i nerazzurri dopo 2 anni a 12 milioni.

Se i due club trovassero l'accordo, l'Inter risparmierebbe metà degli 8 milioni (più bonus) impegnati per acquistare il cartellino di Marko Arnautovic. Sponda calciatore e agente Michelangelo Minieri, nessuna obiezione né alla cessione al Bologna né al prestito al Frosinone. Ergo, palla all'Inter.