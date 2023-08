Claudio Fenucci, ad del Bologna, e Michelangelo Minieri, agente di Giovanni Fabbian, stanno suggellando in questi minuti a cena l'accordo per il passaggio del centrocampista scuola Inter in rossoblu. L'affare sarà completato domenica, vigilia della gara dei felsinei contro il Milan; nell'occasione, riporta FcInterNews.it, sarà anche definito il prestito del giocatore, che col Bologna sottoscriverà un contratto di cinque anni, al Frosinone.

