In principio era la Ternana, poi si è intromesso il Perugia con l'Empoli spettatore molto interessato. Sebastiano Esposito in questi ultimi giorni ha visto aprirsi molti spiragli per il prosieguo della stagione dopo l'esperienza breve all'Anderlecht. A sorpresa, però, è scattato il Bari che ha grandi possibilità di chiudere l'operazione.