Matias Mancuso, centrocampista classe 2007 prossimo a compiere 16 anni, rischia di essere un altro giovane talento in fuga dall'Inter. Uno dei cardini della Under 16, attualmente non ha ancora firmato un contratto giovanile con il club e questo gli permette di valutare alternative per il suo futuro. Non a caso in Francia lo stanno tenendo d'occhio e in estate Monaco e Nizza potrebbero farsi avanti offrendogli un nuovo contratto. Mancuso, doppia nazionalità italiana e uruguayana, potrebbe così essere un nuovo caso Willy Gnonto o, più recente, Alessandro Ciardi (da poco annunciato dal RB Salisburgo).