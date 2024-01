Cambio di agente per Martin Satriano. L’attaccante uruguaiano – secondo quanto constatato da FcInterNews - ha deciso di lasciare lo storico procuratore Nick Maytum e di affidarsi all’agenzia spagnola All Iron Sports.

A tal proposito il futuro della punta quasi 23enne di Montevideo oggi in prestito al Brest, almeno per quanto riguarda il mercato estivo, potrebbe essere proprio in Liga, visti i rapporti dei nuovi rappresentanti con le squadre locali.