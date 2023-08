L'Inter ha trovato l'accordo col Bologna per Marko Arnautovic, ormai è una pura questione di ultimi dettagli formali prima della firma. Per il giocatore, di rientro in nerazzurro dopo un'esperienza ormai datata di qualche stagione, un contratto biennale da 3 milioni di euro netti, lo stesso percepito al Bologna, a cui verrà aggiunto un bonus che farebbe lievitare la cifra di circa 500 mila euro. Per quanto riguarda la formula dell'operazione si potrebbe trattare del solito prestito oneroso con obbligo di riscatto per un importo complessivo, bonus compresi, di 10 milioni di euro che finirà nelle casse del club emiliano.