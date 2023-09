DAZN è pronta a lanciare una novità interessante per il derby di sabato 16 settembre tra Inter e Milan: sarà infatti lanciato per la prima volta in Italia l'esperimento del doppio commento tecnico, già presente in Spagna e Inghilterra.

Pierluigi Pardo sarà accompagnato eccezionalmente da due commentatori tecnici, vale a dire Massimo Ambrosini e Andrea Stramaccioni. Novità anche sul piano tecnologico con riprese che offriranno grandi emozioni: grazie alla collaborazione con Lega Serie A, Inter e Milan, il big match permetterà a tutti i tifosi di sperimentare una visione unica della partita con le riprese di una telecamera speciale che con le sue inquadrature e immagini aeree fino a un minimo di 15 metri dal terreno di gioco consentirà di raccontare l’atmosfera della partita in modo ancora più spettacolare, permettendo ai tifosi nerazzurri e rossoneri di vedere le azioni dei loro beniamini da una prospettiva ancora più coinvolgente.