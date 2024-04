È l'Udinese il prossimo avversario che l'Inter si troverà davanti nel percorso verso la seconda stella. In difesa Inzaghi potrebbe essere costretto a rinunciare agli acciaccati Bastoni e De Vrij, puntando quindi su Carlos Augusto come centrale di sinistra, mentre tra i pali si rivedrà Sommer, recuperato dopo la distorsione alla caviglia destra subita in Nazionale.

È quanto riporta oggi il Corriere della Sera che parla di un solo dubbio di formazione per Inzaghi, quello sulla fascia destra: al momento Dumfries sembra favorito su Darmian.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!