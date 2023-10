L'impressione, secondo quanto rivela il Corriere della Sera, è che emergeranno nomi di altri giocatori, oltre a quelli già noti, nell’inchiesta della Squadra mobile e della Procura di Torino che ha scoperto un giro di scommesse su siti illegali. "Ci sono chat e messaggi ricavati dai «supporti informatici sequestrati», come telefonini e tablet dei giocatori, verbali di interrogatorio e, soprattutto, intercettazioni - si legge sul quotidiano milanese - Tracce analitiche e fili logici da seguire, per gli agenti diretti da Luigi Mitola. In particolare, bisogna capire se dal groviglio di account e password recuperati dagli smartphone salteranno fuori anche profili di frode sportiva". Elementi che però, al momento, non sono stati trovati: insomma, si indaga anche in quella direzione, ma per ora non c’è alcuna contestazione in merito.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!