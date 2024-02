Dopo il progetto di restyling avanzato dallo studio Arco Associati e dall'architetto Guilio Fenyves, la società Webuild si è candidata per portare avanti i lavori di ristrutturazione di San Siro. Giovedì ha mandato una lettera al sindaco Beppe Sala e al direttore generale del Comune Christian Malangone, al presidente del Milan Paolo Scaroni e all’ad Giorgio Furlani e alla società M-I Stadio di Inter e Milan nelle persone del presidente Roberto Ruozi e degli amministratori delegati Mark Van Huuksloot (Inter) e Marco Luigi Lomazzi (Milan).

Nell'intestazione della lettera manca l'Inter, che secondo l'edizione milanese del Corriere della Sera "pare essersi irritata per non averla ricevuta direttamente e per aver saputo a cose fatte che i cugini rossoneri nei giorni scorsi hanno organizzato un sopralluogo al Meazza proprio con Webuild". La società chiarisce comunque che "le interlocuzioni riguarderanno entrambe le squadre di Milano".

