Il Corriere della Sera torna sulla questione del nuovo stadio dell'Inter rivelando come sia risalente al 2022, quindi a qualche mese fa, l'accordo di riservatezza firmato tra il club nerazzurro e i proprietari dell'area di Rozzano per lo studio di fattibilità relativo al possibile futuro impianto. Prima del cambio di proprietà del Milan e del cambio di rotta deciso da Cardinale. "L’Inter decise di approfondire lo studio di un’area alternativa, così, per poter ricevere informazioni tecniche, firmò l’accordo di riservatezza di cui il Milan non era a conoscenza", riporta il quotidiano. Ora proprio i rossoneri sembrano preferire l'ipotesi dello stadio da soli, a La Maura.