Juve, Genoa, Napoli e infine Atalanta, in programma per il 16 marzo, senza contare la Lazio e il doppio ottavo di Champions in mezzo. Comincia ufficialmente oggi il mese dei grandi straordinari ai quali è chiamata l'Inter. Un lasso temporale che inizia, appunto, oggi e finisce con la sfida contro la Dea, durante il quale la squadra di Simone Inzaghi dovrà fare il pieno di energie e concentrazione e che il Corriere della Sera non a caso definisce "bestiale", ma che "inizia con la notizia del terzo pareggio di fila del Napoli", un 2-2 della squadra di Conte arrivato alla vigilia della prima delle "prove tecniche di sorpasso" che i campioni d'Italia manderanno in scena oggi allo Stadium.

Un palcoscenico "dove però i nerazzurri hanno vinto solo una volta negli ultimi 11 anni" e dove i nerazzurri si presenteranno con qualche problemino davanti e un clima generale di stanchezza che si è palesata senza sconti a Firenze, ma che ha trovato la reazione mentale e nervosa di San Siro lo scorso lunedì, quando però a palesarsi è stato il disappunto di Inzaghi per le questioni arbitrali che hanno viziato il match contro i toscani che lo stesso tecnico piacentino ha ulteriormente chiarito ieri in conferenza stampa a mente fredda e dopo quasi sei giorni pieni di allenamento, variabile che non si verificava nel calendario dell'Inter da qualche tempo e che può serenamente ben incastrarsi nel discorso 'dettagli' di cui ha parlato lo stesso Inzaghi che a proposito di riposo e lavoro senza fretta potrà schierare l'11 migliore possibile per battere la Juventus di Thiago Motta.

Undici migliore, Thuram a parte. Il francese, "solo ieri è tornato ad allenarsi col gruppo, ha fatto una buona rifinitura, ma accusa ancora dolore alla caviglia" e a scendere in campo dal 1' sarà Taremi. "Marcus tornerà utile nel finale e Taremi avrà la sua grande occasione: l’iraniano sta facendo fatica a trovare il ritmo e la via del gol" e chissà che non sia oggi il giorno giusto per timbrare una gara che possa fungere da spartiacque della sua stagione.