L'Inter pareggia a Genova, dove anche l'inseguitrice Juventus aveva perso punti. In attesa della sfida di questa sera tra i bianconeri e la Roma (contro cui i nerazzurri hanno vinto), il percorso della prima e della seconda della classe è fin qui quasi parallelo: tutte e due, ricorda il Corriere della Sera, hanno perso punti con le stesse tre squadre (Genoa, Bologna e Sassuolo), mentre l'Inrer ha vinto a Bergamo contro l'Atalanta, dove la Juve ha invece pareggiato. In attesa, appunto, di capire cosa racconterà match di questa sera.

Secondo il Corsera per la squadra di Inzaghi è pesantissima di Lautaro (anche perché Thuram con Arnautovic non rende allo stesso modo) ed è ancora priva di ricambi sugli esterni, anche se ieri si è rivisto Dumfries in attesa di Dimarco. "Il rientro del capitano però è imminente, come quello di Dimarco e il mercato dovrebbe portare il canadese Buchanan per riempire il vuoto lasciato da Cuadrado", assicura il quotidiano generalista.

