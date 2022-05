"L’Inter, anche per scaramanzia, non ha preparato l’eventuale festa a sorpresa - riporta il Corriere della Sera -. L’anno passato, in piena pandemia, dentro lo stadio non c’erano tifosi. Arrivarono fuori, la squadra li salutò da una delle torri di San Siro. Poi festa per le strade. In caso di scudetto nerazzurro il party si farà a San Siro, poi la squadra festeggerà in privato. La sfilata in pullman per le vie della città non è a oggi prevista, ma non serve un largo preavviso per trovare un bus a due piani e arrivare in Piazza Duomo, in ogni caso cuore della festa".