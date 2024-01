"Due punti in meno della Juve, 5 in più del Milan, ma a Inzaghi poteva andare molto peggio. E considerati gli asterischi, l’Inter che a Firenze si presenta con uno solo dei suoi magnifici tre di centrocampo (Mkhitaryan), può giocarsela senza eccessiva ansia". È l'incipit del pezzo del Corriere della Sera, pubblicato nel day after dei pareggi di Juventus e Milan contro Empoli e Bologna che fanno sorridere Simone Inzaghi e l'Inter, stasera impegnati a Firenze alla ricerca del controsorpasso in vetta.

I bianconeri, complice anche la precoce espulsione di Milik, non sono andati oltre l'1-1 dello Stadium contro la penultima in classifica mentre per i rossoneri, bloccati sul 2-2 San Siro dal Bologna, hanno avuto molto peso i rigori: due quelli sbagliati dal Diavolo (Giroud prima e Theo Hernandez poi), uno - decisivo - siglato da Orsolini nel finale di gara. Stasera toccherà all'Inter non lasciare punti per strada.

