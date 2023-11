Simone Inzaghi ritrova l'avversaria contro cui colse "la vittoria che gli cambiò la vita". Così la definisce il Corriere della Sera, secondo cui il successo nell'andata dei quarti di finale di Champions League ebbe quel valore e oggi, contro la stessa squadra, il tecnico può permettersi otto cambi di formazione rispetto alla sfida con la Juventus grazie alla qualificazione già centrata agli ottavi di finale.

L'aspetto importante, in una partita che arriva in mezzo a due difficili trasferte tra Torino e Napoli in Serie A, l'importante sembra soprattutto non fare brutte figure e vedere che garanzie danno le seconde linee. Tra queste non ci sarà Cuadrado dal 1', perché ancora acciaccato e su quella fascia salgono le quotazioni di Nandez: a giugno si farà, riporta il quotidiano e potrebbe anche essere anticipata a gennaio.