"Non sono sorpreso da questi risultati, il vostro calcio è in salute". Queste parole spese da Pep Guardiola, rispetto alle cinque squadre italiane qualificate alle semifinali delle tre coppe europee, secondo il Corriere della Sera, sono "una mezza verità perché pensare davvero che questo exploit sia la cura o la fine di tutti i problemi del nostro movimento sarebbe un azzardo". Non ci resta che guardare solo al presente, sottolineano i colleghi, "perché il sogno di alzare una coppa (o anche di più) in questo entusiasmante finale di stagione esiste ed è concreto. Giusto crederci. E provarci fino in fondo".

I club portabandiera della Serie A in Europa sono sicuramente Milan e Inter, protagonisti di un euroderby 18 anni dopo l'ultimo: "un altro clamoroso derby meneghino incendierà la metropoli lombarda per sei lunghissimi giorni, fra 10 e 16 maggio. Sarà uno scontro totale, perché oltre alla coppa c’è lo scenario del campionato: a otto giornate dalla fine, la missione quarto posto è apertissima. In ballo ci sono 50 milioni di euro: restare fuori dalla prossima edizione sarebbe un guaio enorme per tutti", scrive il Corsera.

A proposito di ricavi, la Coppa è già stata un bel business per le due milanesi, che hanno incassato circa 90 milioni di euro solo di premi Uefa e raggiungendo la finale sfonderebbero quota 100.