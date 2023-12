La corsa tra Inter e Juventus potrebbe diventare un duello non solo in campo, ma anche sul mercato. Secondo il Corriere della Sera potrebbe accadere per Tiago Djalò, difensore di 23 anni del Lille a cui i nerazzurri lavorano da tempo e che piace anche alla Signora.

I nerazzurri erano pronti a prenderlo in estate, ora i bianconeri potrebbero investire 4 milioni per provare a prenderlo subito a gennaio ed evitare che passi alla rivale a parametro zero.

Nel frattempo da via della Liberazione si lavora per il rinnovo di Martinez fino al 2028 a 7 milioni netti circa e in attacco c'è nei piani Mehdi Taremi, "bloccato" per giugno in attesa delle dovute riflessioni su Sanchez (che avrebbe offerte dall'Arabia) e Arnautovic.

A centrocampo piace Zielinski che non ha ancora rinnovato con il Napoli.