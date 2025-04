Un'Inter pronta a lottare ancora per quattro competizioni. E se dovesse esserci qualche sbandata, puntualizza il Corriere della Sera, non ci saranno contraccolpi economici perché già oggi gli introiti da Champions League e Mondiale per Club garantiscono un mercato di nuovo competitivo.

Il macchinone di Inzaghi, si legge, non è il più lussuoso d'Europa ma non ti lascia mai per strada. L'Inter sa giocare diverse partite nella stessa gara, come ha dimostrato Monaco di Baviera, senza dubbio deve stare calma ricordando quanto accaduto con l'Atletico Madrid lo scorso anno, ma troveranno un avversario che sa giocare in un solo modo, attaccando. L'Inter è la squadra più anziana d'Europa ma con interpreti fondamentali da 27-28 anni come Bastoni, Barella, Dimarco, Thuram e Lautaro e un ingranaggio in cui si può partire dal portiere per arrivare in porta con quattro passaggi, vedi il 2-1 di Frattesi.