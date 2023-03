Antonio Conte sembra sempre più vicino a lasciare la panchina del Tottenham a fine stagione. Secondo alcuni media inglesi è una formalità, ma anche in Italia il Corriere della Sera punta sul divorzio. "L’allenatore la decisione in cuor suo l’ha già presa. L’operazione alla cistifellea ha accentuato la voglia di rientrare in Italia. Ma al di là del desiderio legittimo di riavvicinarsi a moglie e figlia, che sono rimaste a Torino, Conte non è soddisfatto del rapporto con il club - riporta il quotidiano -. Vuole una squadra che lo aiuti a vincere e ha capito che con gli Speroni la strada per riuscirci è troppo complicata. Così già ci si interroga su quale potrebbe essere il futuro dell’ex juventino e interista. Proprio Juve e Inter sono le squadre a cui viene accostato.