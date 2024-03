Beppe Sala sta provando a giocarsi le ultime carte per convincere Inter e Milan a restare ancora a San Siro. Ad accuparsi dell'eventuale lavoro di ristrutturazione sarebbe WeBuild, azienda nota nel campo delle infrastrutture e che, insieme al Comune di Milano, incontrerà i due club per presentare il proprio progetto in merito.

Il faccia a faccia tra le parti coinvolte - riferisce Calciomercato.com - andrà in scena venerdì mattina a Palazzo Marino. A rappresentare l'Inter ci sarà l'ad Antonello, mentre per il Milan ci sarà Scaroni. Presenti ovviamente anche il sindaco Sala e rappresentanti di WeBuild.

